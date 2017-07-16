الجيش الثالث يكشف عن تفاصيل أحدث مداهماته بوسط سيناء

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صرح المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعى، فى بيان رسمي أصدره منذ قليل أنه استمراراً لجهود رجال القوات المسلحة فى حماية البلاد بجميع المحافظات وعلى الحدود وبجميع المواقع، قام رجال القوات المسلحة بمداهمة وتمشيط عدد من مناطق مكافحة النشاط الإرهابى التي توجد داخل محافظة سيناء كما قاموا بملاحقة عدد من العناصر التكفيرية التي كانت تختبئ فى وسط سيناء.

ورد في بيان المتحدث العسكري أنه قد تمكنت قوات إنفاذ القانون والتي تتبع الجيش الثالث الميدانى فى وقت متأخر بعد أن تم التعاون مع القوات الجوية المصرية فى خطة محكمة من القضاء على عدد من العناصر التكفيرية، حيث تم قتل 3 أفراد ينتمون إلى الجماعات التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة إلى إلقاء القبض على فرد آخر.

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كما قامت القوات المسلحة بتدمير عربة دفع رباعى كانت بحوزة العناصر التكفيرية وتمكنت ايضًا من تدمير وعدد 5 مخازن تم اكتشافها حيث كانت تلك المخازن تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة بالإضافة إلى وجود كميات أخرى من الذخائر التي كان يحتفظ بها العناصر التكفيرية .

من جهة أخرى، قامت عدد من عناصر القوات المسؤولة عن تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى الموجود فى مدينة السويس، مؤخرًا من ضبط عربة نقل أثناء مرورها وكانت محملة بنبات البانجو المخدر حيث ورد أنه كان بحوزتها حوالي طن منه، ويعمل حاليًا رجال الأمن على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين بالإضافة إلى ضبط هذه المضبوطات.