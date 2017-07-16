محافظ الإسماعيلية يناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مخالفات تعريفة الركوب

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ناشد محافظ الإسماعيلية، اللواء “ياسين طاهر”، الساد المواطنين بالإبلاغ على الفور عن أي مخالفات يقوم بها أي سائق في أي خط سير من خطوط الركوب في أي مدن وقرى ومراكز محافظة الإسماعيلية، سواء كان هذا البلاغ من خلال غرفة عمليات المحافظة، أو من خلال مباحث المرور.

صرح اللواء “ياسين طاهر”، محافظ الإسماعيلية، فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، عن تقديم المواطنين الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فقط ولكن من خلال الأماكن المخصصة لتقديم الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قائلا: “الناس بتشتكي على الفيس بوك بس.. أنا عايز بلاغات رسمية عشان أعرف أحاسب المخالفين وتحويلهم للنيابة، واسحب العربية بالقانون”.

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كما أضاف اللواء “ياسين طاهر”، فى تصريحه إلى أن تقديم البلاغ حق لكل مواطن ولا يجب التنازل عنه فقال: “أقول للمواطنين هذا حقكم لا تفرطوا به”.

أعرب محافظ الإسماعيلية، عن امتنانه بأداء رجال المرور، وتحفظهم على السائقين المخالفين، سواء كان هذا من خلال طريق كمائن أمنية، أو عن طريق الركوب في سيارات أجرة للإلحاق وضبط السائقين المخالفين لتعريفة الركوب وهم فى حالة تلبس.

مشيرا إلى أنه تم ضبط ما يزيد عن 20 سيارة مخالفة أثناء الأربعة والعشرين ساعة السابقة، حيث كان رئيس مباحث المرور، المقدم “أيمن وهبة”، قد قام بعمل عدة أكمنة للسائقين المخالفين للتعريفة بواسطة الركوب مع سيارات الأجرة، والاستفسار عن تعريفة الركوب، وضبط السائقين المخالفين لتعريفة الركوب فى حالة تلبس.