محافظ الغربية يوقع عقد تطوير منطقة سوق اللبن الغير مخططة بالمحلة الكبرى

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تم التعاون بين محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق من خلال توقيع اتفاقية تنص على تطوير منطقة سوق اللبن الواقعة في محافظة المحلة الكبرى وكانت غير مخطط لها السوق، وكما تعاني المحلة الكبرى من قلة المرافق الأساسية بالإضافة إلى الحالة السيئة التي تعاني منها الطرق.

ويعمل مشروع تطوير منطقة سوق اللبن، والعمل على إنارة الشوارع بالمنطقة، وتمهيد الطرق برصفها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات خاصة بشبكات المياه ومياه الصرف الصحي.

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وتقدر تكلفه مشروع تطوير منطقة سوق اللبن بمحافظة المحلة الكبرى بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون جنيه مصري يتم تمويلها من قبل صندوق تطوير العشوائيات، ويستغرق مشروع تطوير منطقة سوق اللبن مدة زمنية تصل إلى حوالي اثني عشر شهر من تاريخ بداية المشروع واستلام موقع العمل بمنطقة السوق.

وبتطوير منطقة سوق اللبن التي تعد من المناطق الغير مخطط لها، ويتم القضاء على كل المناطق التي لم يتم تخطيطها في محافظة المحلة الكبرى، وبتطويرها يتم القضاء على المناطق الغير أمنة في المحافظة.

وعقد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر اجتماع ليتم فيه مناقشة كل المناطق في المحافظة التي تتسم بأنها غير آمنة بمدن محافظة الغربية كلها، وتأتي على رأس هذه المناطق الغير آمنة في المحافظة منطقة الكندية التي تم إيقافها من سنة 2010، وأعلن محافظ الغربية عن إقامة سبع من العقارات السكنية حيث تم البدء في أعمال الحفر تمهيدا للبدء في إلقاء القواعد المسلحة الخاصة بالعقارات السكنية.

وتم الإعلان عن تطوير منطقة تل الحدادين الواقعة بمدينة طنطا، ليتم البدء في أعمال تطويرها في أسرع وقت متاح، ليتم بعد ذلك عن خلو محافظة الغربية تماما من المناطق التي تعد غير أمنة، بالإضافة أيضا إلى خلو محافظة الغربية من المناطق العشوائية لتكون على رأس المحافظات المصرية الخالية من مشكلة العشوائيات.