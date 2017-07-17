بدء إدخال الوصلات المنزلية بـ 11 محطة للصرف الصحى بقرى دمياط بالتقسيط

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أشار محافظ دمياط، الدكتور “إسماعيل عبد الحميد طه”، إلى أنه سوف يبدأ العمل فى إجراءات تنفيذ الوصلات المنزلية لعدد 11 محطة الصرف الصحى بقرى محافظة دمياط، والتجهيز لتشغيل تلك المحطات.

ورد ذلك من خلال عقد محافظ دمياط اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس “محمد عسل”، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية للصرف الصحى بدمياط المهندس “طارق موسى”، فى وجود السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء “ممدوح طه “.

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أشاد محافظ دمياط بالسادة المواطنين فى تصريح صحفى بسرعة استجابتهم فى تسديد رسوم وصلات الصرف الصحى لزيادة حجم الاستفادة من هذه المحطات وتعجيل تشغيلها، حيث إنه لا يتم تشغيل المحطات إلا بعد توصيل نسبة 50% من تلك الوصلات المنزلية عليها وفقا لتكنولوجيا التشغيل الخاصة بالمحطات والتى تعمل من خلالها.

كما طالب المواطنين بسرعة السداد حتى لا يتأثر استكمال هذه المحطات ودخولها الخدمة بالتراخى فى تسديد الاشتراكات.

جدير بالذكر ، أنه يتم تقسيط رسوم وصلات الصرف على 30 شهرا بدون فوائد ويتم تسديد نسبة 20% دفعة مقدمة كما يتراوح القسط الشهري ما بين 60: 70 جنيها شهريا.

إن عملية تقسيط رسوم وصلات الصرف الصحى تشجع المواطنين بالاقدام على تسديد الرسوم، لأن أسلوب السداد بالتقسيط قد يتناسب مع عدد كبير من السادة المواطنين.

أثير ذلك أثناء انعقاد اجتماع محافظ دمياط مع مسئولي المحافظة القائمين على التنفيذ يوم الأحد لمناقشة أوضاع الخطة الاستثمارية لعام 2017/ 2016.