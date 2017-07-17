“علاء أبو زيد” يفتتح معرض “ديارنا” الذي تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي

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تم افتتاح معرض “ديارنا” اليوم الأحد، من قبل محافظ مطروح علاء أبو زيد، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تقيم وزارة التضامن الاجتماعي هذا المعرض “ديارنا”.

وأعلن اللواء علاء أبو زيد أن معرض “ديارنا” يعمل على توفير فرص عمل، كما يعمل على جلب دخل للأسرة التي تعمل في مجال المنتجات اليدوية التي تحمل معالم التراث، قائلا: “كل هذا المعرض تم بمجهود غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والفضل يعود إليها في إقامة هذا المعرض”.

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وقدم علاء أبو زيد خالص شكره للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حيث تميزت محافظة مطروح بإقامة معرض “ديارنا” لتعتبر بذلك أول محافظة يقام فيها هذا المعرض، وأضاف المحافظ أن المعرض يضم عرض منتجات تم تصنيعها من قبل أسر تمثل ثمان محافظات، ونوه المحافظ أن جميع المنتجات المعروضة تتميز بجودتها، كما أكد على أن هذه المعرض يخفف من أعباء الحكومة المصرية.

وأثناء جولة المحافظ في المعرض قام بشراء العديد من المنتجات المحافظة، وتستمر فعاليات معرض “ديارنا” إلى نهاية شهر أغسطس القادم ليعمل في هذه الفترة المعرض على خدمة أهالي محافظة مطروح وخدمة المجتمع المحلي وخصوصا لخدمة الزائرين لمحافظة مطروح من المصيفين، بالإضافة إلى تأكيد المعرض على قيمة المنتج الذي يحمل صفته التراثية، والمشغولات المصنعة يدوياً، بالإضافة إلى كون المعرض فرصة تعمل على زيادة التسويق تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم شباب الأسرة المصرية المنتجة العاملة في المشروعات المتناهية في الصغر، بالإضافة إلى الشباب العاملين في المشروعات الصغيرة.

وشارك في معرض “ديارنا” حوالي مائة وعشرين عارض أو أكثر من السيدات التابعين لجمعيات الأسر المنتجة والشباب بالإضافة إلى جمعيات التنمية في كل جمهورية مصر العربية، كما شارك في المعرض الشركة القابضة للغزل والنسيج، كما يقدم المعرض منتجات يدوية مصنوعة من الكليم، والبامبو، والخوص، والعباءات، الملايات، و أطقم البحر بالإضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية.

ويقام على هامش إقامة معرض “ديارنا” مهرجانات فنية، وفنية، وثقافية تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وبالإضافة إلى العديد من الأنشطة منها مكافحة مشكلة الإدمان المخدرات عن طريقة حملات توعية.