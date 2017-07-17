مطار القاهرة: إجراءات مشددة لتأمين شحنة مفرقعات كبيرة قادمة من أمريكا

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قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، باتخاذ عدد من الإجراءات المشددة خلال اليوم الأحد، من أجل تأمين وصول شحنة كبيرة من المفرقعات الخاصة إلى البلاد رسميًا، حيث ورد أن الشحنة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتم إعلام سلطات مطار القاهرة بالشحنة الآتية لصالح إحدى شركات البترول الموجودة على الأراضي المصرية، أن الغرض من وراء جلب هذه الشحنة هو كي يتم إستخدامها من أجل عمليات البحث والتنقيب التي تقوم بها الشركة بالإضافة إلى عملية إستخراج البترول.

من جهة أخرى صرح مصدر من داخل القرية، أن الشحنة التي تم الإعلان عنها قد بلغ وزنها حوالي 950 كيلو جراما وقد وصلت بشكل رسمي إلى قرية البضائع وتم الكشف عنها والانتهاء من جميع الإجراءات المقررة لها، وقد كان في استقباله فور وصولها فريق فنى خاص من خبراء المفرقعات من أجل التعامل مع الشاحنة القادمة إلى المطار قبل الإفراج عنها.

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جدير بالذكر أن المصدر، قد أكد على أنه قد تقرر أن يتم نقل الشحنة المذكورة إلى شركة البترول على عدد من سيارات النقل المجهزة من قبل من أجل نقل هذه الشحنة وقد توجهت الشحنة بعد تحميلها إلى مخازن الشركة المقررة لها والمعدة فى استقبالها وسط حراسة أمنية مشددة، كما أكد المصدر على أن هذه المفرقعات تم جلبها من أجل استكمال عمليات البحث والتنقيب التي تجريها الشركة بالإضافة إلى استخراج البترول.