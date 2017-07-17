أخبار الطقس اليوم الاثنين 17/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث إنكسار للموجة الحارة وتشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا خلال ساعات اليوم في درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات مصر حيث يتوقع الأرصاد أن يسود طقس حار على كلاً من السواحل الشمالية بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومناطق محافظة القاهرة.

وقد أشار الأرصاد على أن الطقس من المتوقع أن يكون شديد الحرارة على باقي أنحاء البلاد في ساعات النهار على أن يكون لطيف في ساعات الليلا، كما جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن كما تقل نسبة الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد

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وعن حالة البحر المتوسط أكد الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون معتدلة وأن ترتفع حركة الموج فيه اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون السطحية شمالية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر المتوقعة اليوم ورد أنه سوف تكون معتدلة وأنه من المتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 27 38

دمياط 25 33

بلطيم 25 35

الإسكندرية 25 34

مطروح 25 32

بورسعيد 26 34

الإسماعيلية 29 38

نخل 20 38

طابا 25 39

السويس 29 39

العريش 22 36

الطور 26 37

مرسى علم 31 40

رفح 21 35

كاترين 17 35

الغردقة 32 40

شرم الشيخ 33 41

سيوة 28 40

رأس سدر 27 42

أبوسمبل 24 43

المنيا 23 41

الفيوم 23 41

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 29 43

الأقصر 26 44

أسوان 29 45

شلاتين 29 45

حلايب 31 42

الوادى الجديد 26 45

قنا 28 44

نويبع 28 41

السلوم 22 30.