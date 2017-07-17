المصرية للاتصالات: رفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت

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قد تم التصريح من قبل إحدى المؤسسات الخاصة بخدمات المحمول، أنه سيتم رفع الحد الأدنى لخدمات الإنترنت لتصل السرعة الى 4 ميجا بت /ث، و هذا تحت قرار شركة المصرية للاتصالات و ما تم تقديمه من خدمات البنية التحتية للاتصالات، و التي لها النصيب الأكبر في اشتراكات خدمة الإنترنت على التليفون الأرضي من خلال شركة “تي اى داتا “التابعة للشركة المصرية للاتصالات .

و قد أضاف المصدر المصرح بأن يجب على شركة المصرية للاتصالات القيام بتحديث و تقوية البنية التحتية للاتصالات حتى تقدر الشركات الخاصة بالإنترنت بالتطوير في رفع السرعات لخدمات الإنترنت و التي ستكون فنية و تجارية.

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كما قام مصدر آخر بالتصريح انه ترجع الخطط الموضوعة ترفع سرعات الإنترنت إلى شركة المصرية للاتصالات بنسبة الـ99%، و قد ألقي الضوء حول أن هذا الأمر تم اقتراحه من قبل وزارة الاتصالات و هو رفع سرعات الإنترنت و القيام بتخفيض الأسعار منذ أكثر من عامين و لكن لم يختلف الوضع كثيرا ، بالرغم من زيادة حصة شركة” تى اى داتا ” إجمالي حصص شركات الإنترنت و التي وصلت إلى 75% بعد أن كانت 65%.

و تحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، حول أنه ستقوم شركة المصرية للاتصالات بجعل الحد الأدنى لسرعة الإنترنت لأي مشترك 4 ميجا و هذا سيكون في خلال نهاية عام 2017

و قال الخبراء في وقت ماضي أن شركة المصرية للاتصالات هي التي تستحوذ على الحصة الأكبر للمشتركين في خدمات الإنترنت عن طريق التليفون الأرضي، و هي التي تتمكن من رفع سرعات الإنترنت لجعل الحد الأدنى من الخدمة تصل للمواصل بسرعة 4 ميجابت/ث، و قاموا بالتوضيح أن الدولة تعمل على وجودها ضمن قائمة الدول التي تمتلك نطاقا عريضا و يتم تصنيفها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، كما أن الدول التي تقوم باستخدام سرعة أقل من 4 ميجابت/ث تدخل تحت نطاق سرعة دخول علي الإنترنت.