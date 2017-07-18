“طارق قابيل” يعلن عن قدوم وفد من رجال الأعمال الأرجنتينيين في 20 أكتوبر المقبل

Advertisements

تم الإعلان عن قدوم وفد من رجال الأعمال من دول الأرجنتين لزيارة مصر في يوم عشرين أكتوبر المقبل لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوق الأعمال المصري ليتم التعاون بين مصر والأرجنتين في المجال الاقتصادي وفق ما أعلن عنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

وعلى هامش انعقاد مؤتمر الأعمال الأرجنتيني المصري صرح طارق قابيل أن دولة الأرجنتين تعتبر جمهورية مصر العربية مركز اقتصادي يتم من خلاله تصدير سلعها إلي باقي دول قارة إفريقيا بالإضافة إلى نظرتهم إلى محور قناة السويس البحري المائي على أنه مركز يتم تخزين المنتجات الزراعية بالإضافة إلى تصديرها إلى مختلف دول العالم، وقد عقد الاتحاد العام للغرف التجاريه المصري مؤتمر الأعمال الأرجنتيني المصري.

Advertisements

وعلق طارق قابيل على ترجيح كافة الميزان التجاري لصالح دولة الأرجنتين، قائلا: أن حوالي 99% من السلع التي تقوم جمهورية مصر العربية باستيرادها من الخارج سلع استراتيجية تتمثل في الطيور، واللحوم، وزيت عباد الشمس بالإضافة إلى الفول الصويا، وأشار طارق قابيل إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع دول “الميركوسور” لتعمل على زيادة الاستثمارات التجارية لزيادة الصادرات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية والتي كانت تقف أمامها عدة صعوبات منها قلة التسويق من جهة، وبعد المسافة من جهة أخرى.

وأعلن طارق قابيل إلى فتح المجال أمام الأسمدة المصرية ليتم تصديرها إلى دولة الأرجنتين، في ظل عمل الحكومة الأرجنتينية لوضع استراتيجية لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.