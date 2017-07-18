“هيئة سلامة الغذاء” تعمل على إصدار قانون غذاء موحد لمجازر اللحوم والدواجن

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أعلن رئيس هيئة سلامة الغذاء حسين منصور بسبب تأثير مجازر اللحوم والدواجن على صحة المواطن المصري عن ضرورة إصدار قانون غذاء موحد يعمل على تنظيم عمل مجازر اللحوم والدواجن في السوق المصرية لتوفير معايير الأمن والسلامة الغذائية حرصا على صحة المواطن المصري بالإضافة إلى مكافحة التلوث وحماية البيئة.

وأكد الدكتور حسين منصور على أهمية وجود تنظيمات ولوائح شروط وبنود تعمل على التزام أصحاب المجازر سواء اللحوم أو الدواجن باتباعها بما يضمن سلامة وأمن الغذاء حرصا على صحة المواطن المصري.

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وصرح حسين منصور إلى أن اقتراح إصدار قانون للغذاء الموحد سيؤدي إلى التزام أصحاب مجازر اللحوم أو مجازر الدواجن على حد سواء المواصفات ومعايير الجودة، بالإضافة إلى مداهمة ومكافحة الفساد من جهة ومكافحة الإهمال من جهة أخرى المنتشر في تلك المجازر سواء المجازر العاملة في اللحوم والمجازر العاملة في للدواجن.

وأوضح حسين منصور أن دور هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى دور القانون المقترح للغذاء الموحد يمثل أمن قومي على حياة المواطن المصري، والعمل على الارتقاء بمنظومة التدابير الصحية في مصر، بالإضافة إلى العمل على توفير معايير الأمن الغذائي، ومن جهة أخرى سيؤدي ذلك إلى التوفير على خزانة الدولة المصرية من مصروفات هائلة في مجال مكافحة التلوث.