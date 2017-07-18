التموين: دراسة زيادة دعم فارق نقاط الخبز على بطاقات التموين

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تعكف وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة الحالية على زيادة سعر رغيف الخبز الغير منصرف في البطاقات التموينية لمستحقي الدعم ليصل سعر الرغيف الغير منصرف إلى حوالي عشرين قرش للرغيف للعمل على مكافحة الفساد وتلاعب أصحاب المخابز.

أعلن مسؤولون في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة المالية في الوقت الحالي تعكف على دراسة زيادة دعم فارق نقاط الخبز المدعم على بطاقات التموين المدعمة لتكون الزيادة بنسبة مائة في المائة ليصل سعر رغيف الخبز حوالي عشرين قرش لكل رغيف خبز غير منصرف لمستحقي الدعم في البطاقات التموينية.

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وأعلن المصدر المسؤول أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أرسلت خطاب لوزارة المالية للعمل على توفير التكلفة الزائدة عن صرف نقاط الخبز التي تصل إلى عشرين قرش للرغيف المدعم ليستفيد منها المواطن بفارق السلع، وتعكف وزارة المالية على دراسة تدبير نفقات الزيادة المالية المقررة عن صرف سعر رغيف الخبز، ليتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسة.

وأكد المصدر المسؤول أن الهدف من زيادة الدعم الذي سيتم تقديمه إلى مستحقي بطاقات الدعم التمويني من خلال فرق نقاط صرف الخبز ليصل إلى عشرين قرش للرغيف هو التصدي للأعمال التي يقوم بها أصحاب المخابز ليسرقوا الدعم من بطاقات التموين المستحقة للمواطنين دون صرف خبز مدعم حقيقي على أن يتم حصول المواطن الحاصل الدعم عن الخبز على سلعة أخرى بدل من الخبز بالإضافة إلى زيادة استفادة المواطن المصري المستحق للدعم من السلع في البطاقات التموينية عن الخبز بسعر مناسب.