أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 18/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء على محافظات مصر طقس مائل للحرارة رطب وذلك على كلاً من مدن السواحل الشمالية ويصبح الطقس حار على محافظات الوجه البحرى ومحافظة القاهرة كما يكون طقس اليوم شديد الحرارة على باقى الأنحاء وذلك في ساعات النهار على أن يكون لطيف مع دخول ساعات الليلاً.

جاء في بيان الارصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بسبب الشبورة المائية على المناطق الموجودة في شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على مناطق السواحل الشمالية ويتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط الأمطار الخفيفة.

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أكد الأرصاد على أن الأمطار الخفيفة من المتوقع أن توجد اليوم في أقصى الغرب من البلاد وعن حالة الرياح ورد أنه من المتوقع أن يكون أغلبها شمالية شرقية خفيفة ثم تصبح معتدلة كما يتوقع أن حركة الرياح سوف تنشط على كلاً من جنوب سيناء وعلى خليج السويس بالإضافة إلى جنوب الصعيد والبحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18/7/2017 على محافظات ومدن مصر فجاءت كالتالي:

القاهرة 25 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 23 30

بلطيم 24 33

الإسماعيلية 24 37

بورسعيد 25 32

دمياط 26 33

السويس 25 38

طابا 24 38

الطور 26 36

العريش 21 35

شرم الشيخ 32 41

رفح 20 35

نخل 20 37

مرسى علم 30 40

سيوة 27 37

المنيا 26 40

الغردقة 32 41

رأس سدر 27 41

أبوسمبل 26 43

كاترين 20 35

الفيوم 26 40

وسط الدلتا 25 37

الأقصر 27 44

أسوان 29 44

قنا 27 43

نويبع 29 39

أسيوط 29 41

سوهاج 29 42

شلاتين 29 43

حلايب 31 42

الوادى الجديد 27 44

السلوم 22 30.