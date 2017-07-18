اليوم: محكمة جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية غسيل الأموال لرجل الأعمال الهارب حسين سالم

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تعرض اليوم قضية محاكمة “حسين سالم” رجل الأعمال الهارب ونجليه في التهمة الموجهة إليهم بخصوص غسيل الأموال، ومن المقرر أن يتم هذا في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18/7/2017.

الجدير بالذكر أنه وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة في الفترة الماضية والتي تمت في التهم الموجهة إلى رجل الأعمال ” حسين سالم” وأيضا نجليه ماجدة وخالد، ثبوت تلك التهمة بنسبة كبيرة جدا خاصة وأن المتهم قد تلقى الكثير من المبالغ المالية في الفترة الماضية على البنكين البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى سوستيه جنرال.

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هذا بجانب إثبات النيابة قيام المتهم بتوجيه مجموعة من التحويلات المصرية لعدد من البنوك خارج البلاد على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، هذا بجانب المبلغ الذي نجح المتهم في الهروب به خارج البلاد من خلال طائرته الخاصة والتي نجح في إتمام عملية الهروب من خلالها، كل تلك الأدلة التي وصلت إليها النيابة من خلال التحقيقات التي أجرتها تثبت تورط المتهم في تلك التهم الموجهة إليه في القضية كما وتستدعي قيام المحكمة بإصدار حكم في تلك القضية بناء على تلك الاتهامات التي تم إثباتها..

وعلى هذا فمن المقرر أن تتم اليوم المحاكمة وفقا لتلك التهم التي تم توجيهها وأيضا بناء على نتيجة التحقيقات التي وصلت إليها النيابة خلال مجموعة التحقيقات التي أجرتها بخصوص القضية، هذا في محكمة الجنايات التابعة للقاهرة والمقرر عقدها اليوم في التجمع الخامس.