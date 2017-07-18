وزارة التخطيط تخصص 11.7 مليار جنيه لأنشطة البحث العلمي

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قامت وزيرة التخطيط والمتابعة “هالة السعيد” خلال مجموعة من التصريحات بالإعلان عن قيام الوزارة بتخصيص ما يصل إلى 11.7 مليار جنيه للمشروعات التي تقوم على نشاط البحث العلمي في مصر وذلك خلال الموازنة التابعة لعام 2017/2018.

و خلال التقارير التي أصدرتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في الفترة الأخيرة، أكدت وزيرة التخطيط أن هذا الإجراء الصادر من قبل الوزارة جاء وفقا لما ورد في الدستور من المادة 23 والتي تنص على ضرورة القيام بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي على الأنشطة التي تتعلق بالبحث العلمي.

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كما وجاء هذا القرار أيضا من قبل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في ظل سعيها لتطوير مجال البحث العلمي في البلاد وذلك حتى تتفق المعدلات التي تقوم البلاد بتحقيقها مع المعدلات العالمية.

و ترجع تلك الإجراءات إلى الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها مجال البحث العلمي والتي تتلخص في تحديد مدى تقدم الجامعات في العالم والذي يتم بناء على الأبحاث العلمية التي تقوم بها تلك الجامعات ومدى انتشار تلك الأبحاث وتحقيق الانتفاع منها.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يعد من الصواب اتخاذه خلال الفترة الحالية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، هذا بجانب مواجهتها مجموعة من المشكلات في الاقتصاد والذي أثر بدوره على كافة المجالات الأخرى وعلى رأسها التعليم والبحث العلمي وغيرها من المجالات الهامة الأخرى.