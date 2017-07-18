ننشر لكم المحاور والكباري التي تعاني كثافة مرورية في القاهرة والبدائل عنها

Advertisements

أعلن رئيس قسم العلاقات و الإعلام التابع لإدارة مرور القاهرة، المقدم “عماد حماد” أن الطرق المرورية تشهد حالة من الاستقرار دون أي أعطال أو حوادث على المحاور خلال اليوم.

كما أكد أن المحاور في القاهرة تشهد بشكل عام حالة متوسطة من الكثافة المرورية وخاصة في فترة الصباح هذا بالنسبة للحالة المرورية في القاهرة.

Advertisements

وخلال المحادثة الهاتفية التي قام بها اليوم “عماد حماد” على قناة صدى البلد خلال إذاعتها لبرنامج صباح البلد”، قام بالإشارة إلى الأماكن المرورية في القاهرة التي تشهد كثافة مرورية، وكان على رأس تلك الطرق و الكباري كوبري أكتوبر القادم من مدينة نصر أعلى الواصلة المعلقة هذا بجانب ميدان رمسيس.

حيث أكد أيضا خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها، أن كافة الطرق والكباري المؤدية من الجيزة إلى القاهرة تعمل بشكل جيد، وبالتالي فعلى جميع القادمين عدم القيام بتغيير مساراتهم، في حين أن محور روض الفرج يمر بكثافة مرورية في اتجاه ماسبيرو وذلك في مناطق الأعمال، ولذا فعلى القادمين من شمال القاهرة أو الطريق الزراعي محاولة تغيير اتجاههم.

و أضاف أيضا أن مطلع كُوبري الملك صالح حتى مدخل القصر العيني يشهد كثافة مرورية، لذا فإنه من الأفضل أن يستخدم محور النصر بدلا من صلاح سالم هذا بالإضافة إلى المتجه لمناطق المطار.

هذا وأضاف في نهاية المداخلة الهاتفية التي قام بها أنه عدا ما تم ذكره فإن كافة المحاور والطرق الأخرى تعمل بصورة جيدة بدُون المرور بأي كثافة تعوق الحركة.