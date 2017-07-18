وزير القوى العاملة: الأحد القادم إجازة بأجر كامل لكافة العاملين في القطاع الخاص

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قام وزير القوى العاملة، الدكتور “محمد سعفان” خلال مجموعة من التصريحات بالإعلان عن يوم 23 يوليو الموافق الأحد القادم كإجَازة رسمية لجميع العمال التابعين للقطاع الخاص، هذا بجانب تقديمه كافة التهاني بحلول تلك المناسبة لجميع العاملين.

و خلال التصريحات التي قام بها، أضاف وزير القوى العاملة أنه وفقا للقانون رقم 12 التابع لسنة 2003، فإن هذا اليوم يعد إجازة بكامل الأجر لجميع العاملين التابعين للقطاع الخاص.

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و أضاف أيضا أنه وفقا للقانون فإن صاحب العمل متاح له تشغيل العامل هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل فقط، وفي تلك الحالة أي أنه إذا قام صاحب العمل بتَشغيل العامل في هذا اليوم فإنه يحق للعامل أن يتقاضى أجر هذا اليوم مضاعف.

كما وقامت وزارة القوى العامة بمناشدة كافة المديريات التابعة للوزارة من خلال المنشورات التي أرسلها إلى كافة المحافظات والتي تفيد بضرورة التأكد من تنفيذ هذا القرار والتأكد من أخذ جميع المنشآت والشركات هذا اليوم إجازة لجميع العاملين فيها.

تحرص وزارة القوى العاملة على مصلحة العامل من خلال اتخاذ تلك القرارات والتي تقوم خلالها بالتّأكد على تنفيذها من قبل جميع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة سواء كانت مؤسسات عامة أو حتى تابعة للقطاع الخاص، هذا في ظل حرص الوزارة على اتباع المؤسسات لما تقوم بإصداره من قرارات تصب في مصلحة جميع العاملين في المؤسسات التابعة للبلاد.