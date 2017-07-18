نائب دائرة سيدي جابر يطالب بإغلاق شاطئ النخيل بعد ارتفاع حالات الغرق فيه إلى 20 حالة

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حدثت العديد من حالات الغرق خلال الفترة الأخيرة على شَواطئ النخيل هذا نتيجة الدوامات الساحبة، و على الرغم من ازدياد حالات الغرق كل يوم وتكررها في تلك الشواطئ و انتشار الكثير من التحذيرات من تلك الشواطئ على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيس بوك، إلا أن الكثير مازال يذهب إلى تلك الشواطئ لقضاء الوقت في إجازة الصيف.

الجدير بالذكر أن هذا قد دفع ” حسني حافظ” النائب عن دائرة سيدي جابر التابعة لمحافظة الإسكندرية، التقدم بطلب إلى السيد محافظ الإسكندرية يقضي بضرورة القيام بإغلاق تلك الشواطئ.

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و قد جاء هذا الإجراء من قبل عضو مجلس النواب بعد ارتفاع حالات الغرق في الفترة الأخيرة إلى نحو 20 حالة، وأيضا مُحاولته تحقيق المزيد من الأمن والأمان للمواطنين والمحافظة على أرواحهم.

هذا بجانب أن النائب خلال التصريحات التي قام بها، أكد على ضرورة قيام الوزارة خلال الفترة القادمة بتوفير الأمن والأمان في جميع الشواطئ التابعة للبلاد منعا لحدوث المزيد من حالات الغرق التي تتكرر بشكل يومي على جميع الشواطئ في البلاد.

و يأتي هذا من خلال قيام الوزارة بتوفير الكثير من عناصر الأمن على كل شاطئ لنجدة من يَتعرضوا لحَالات الغرق، و على تلك العناصر أن تكون جيدة التدريب هذا بالإضافة إلى وضع المزيد من اللوحات الإرشادية للمصيفين وأيضا توفير الكثير من عربات الإسعاف المجهزة على الشواطئ.