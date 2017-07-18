شركات السياحة تعقد اتفاق مع البنوك العامة لتوفير الريال السعودي للإنفاق على رحلات الحج

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قامت رئيس لجنة السياحة الدينية “إيمان سامي” بالمطالبة من الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام بتشكيل لجنة تقوم على تسيير الأعمال التي تتعلق بغرفة شركات الحج.

و قد طالبت رئيس لجنة السياحة الدينية ضرورة الامتناع عن شراء الريال السعودي من شركات الصرافة، إذ أن هذا من المؤكد أنه سيتسبب في رفع أسعار الريال السعودي خلال التعاملات، بدلا عن هذا فإنه من الممكن القيام بسداد قيمة الخدمات عن طريق التحويلات البنكية ويفضل البنوك الحكومية.

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كما وأكدت رئيس لجنة السياحة الدينية خلال التصريحات الخاصة بها أن اللجنة قد قامت بعقد اتفاق مع البنوك الحكومية الثلاثة في مصر على أن تقوم بسداد نحو 90% من قيمة برنامج الحج، هذا بجانب أن تلك القيمة سوف تتم تبعا للسّعر المعلن للريال السعودي.

هذا بجانب أن هذا الاتفاق قد شمل عمولة البنوك والتي تتراوح بين 5 دولارات كحد أدنى و 125 دولار كحد أقصى، هذا بجانب مبلغ 15 دولار مصاريف السوفيت، هذا ومن المقرر وفقا للاتفاق أيضا أن يتم التحويل من خلال المسار الإلكتروني أو حتى من خلال شركات النقل والفنادق الموجودة في المملكة العربية السعودية.

وخلال تصريحات سابقة، أكدت إيمان سامي خلالها أنه بعد تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران فإن البنوك ستقوم بتوفير مبلغ 3000 ريال سعودي للحاج الواحد هذا بغض النظر عن إمتلاك الحجاج لحساب في تلك البنوك أم لا.

وقد جاء هذا في اجتماع أمس الذي تم عقده مع كل من رؤساء مجالس إدارة البنوك الثلاثة ” مصر والقاهرة والأهلى” و البنك المركزي و رئيسة لجنة السياحة الدينية بالإضافة إلى رئيس غرفة شركات السياحة “نادر الببلاوي” بجانب مجموعة من القيادات التابعين لوزارة السياحة.