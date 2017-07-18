تعرف على شروط تسليم شركات السياحة “شيكات جدية الحجز” الخاصة بالحجاج

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تقرر أن تبدأ غرفة شركات السياحة في مصر، بتسليم الشركات المنفذة لرحلات الحج السياحى هذا العام والتي تندر تحت اسم شركات” رأس التضامن” شيكات مبلغ جدية الحجز وذلك نيابة عن السادة الحجاج الناجحين هذا العام في القرعة المقررة، بدء من يوم الخميس المقبل، على أن يتم هذا التسليم في مقر الغرفة الموجود بالدقى.

لكى تتم عملية التسليم لهذه المستندات إلى الشركات يجب تنفيذ عدد من الشروط وهي:

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1- يجب على الحاج توقيع إقرار رسمي بشرط أن يكون مختوما بصحة توقيع وصادر من البنك ويتضمن فيه أنه قد قام بتفويض الشركات لـ رأس التضامن بأن تقوم بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتي تعد خاصة بعملية الحج سواء فى الوقت الحالي بمصر أو في المملكة العربية السعودية وأنه قد قام بإستلام مقدمات جدية الحجز المقررة له عن طريق استلام شيك مجمع بإجنالي المبالغ المتفق عليها من غرفة شركات السياحة المتخصصة.

2- أن يقوم الحاج بإعطاء تفويض خاص إلى ممثل الشركة لكي يتمكن من استلام الشيكات .

3- يجب إحضار صورة بالإضافة إلى أصل بطاقة الرقم القومى التي تخص المفوض

من جهة أخرى قد صرح الأمين العام لغرفة شركات السياحة، أسامة عمارة، فى أخر تصريحاته الصحفية إنه فى حال تم التأكد من أن أى شركة من الشركات التابعة إلى وزارة السياحة والمقرر التعامل معها هذا العام من أجل رحلات الحج سواء كانت متضامنة أو كانت الشركة على نظام رأس تضامن بأن قامت بسداد مبلغ جدية حجز وكانت زائدة عن المطلوب سوف يتم رد المبالغ الزائدة لها بشيك مجمع خاص للشركة رأس التضامن.

طالب عمارة الشركات بأن تعمل على التقدم رسميًا إلى الغرفة من أجل أن يتم استلام شيكات مبلغ جدية الحجز والتي تخصصت لأجل حجاجها الناجحين.