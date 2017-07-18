عاجل: توقف حركة قطارات الصعيد بسبب خروج قطار عن القضبان

صرح مصدر مسئول من داخل السكة الحديد أنه قد توقفت منذ قليل حركة القطارات التابعة إلى محافظة قنا بسبب خروج بعض العربات من قطار عن القضبان.
وقد أكد المصدر الذي تيبع حديد قنا، إنه منذ فترة وجيزة تم إيقاف حركة قطارات الصعيد الخاصة بالمحافظة، وقد كان السبب وراء هذا التوقف هو خروج 4 عربات تابعة إلى أحد قطارات البضائع ” عن مسارها الطبيعي الخاص بالقضبان الحديدية.
وقد أكد المصدر على أن هذه الواقعة قد تمت في منطقة أبنود والتي تتبع مركز قفط الموجود فى جنوب محافظة قنا.
وتعمل هيئة السكك الحديدية حاليًا على حل المشكلة ورفع العربات وتصحيح مسارها والوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات الناتجة عنه.
ولم تصدر أي تصريحات حتى الآن عن وجود إصابات أو قتلى من وراء هذا الحادث ولم تخرج أي جهة رسمية للإعلان عن تفاصيل أخرى عنه.
وأفاد المصدر، أن قوة أمنية برئاسة العميد دكتور محسن كمال، مأمور مركز شرطة قنا وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث، انتقلت إلى منطقة خروج العربات عن القضبان للوقوف على ملابسات الواقعة، وإخطار الأجهزة المعنية لرفع العربات وتسيير حركة القطارات.
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