الإسكان: فتح باب التحويل لحاجزي الإعلان الثامن لمدن جديدة ابتداء من أول أغسطس القادم وحتى نهاية الشهر

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قي إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استيعاب كافة المتقدمين لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، قام وزير الإسكان اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجاري بالإعلان عن فتح باب التحويل لحاجزي الإعلان الثامن الزائدين عن عدد الوحدات التي خصصتها الوزارة، وذلك لعدم توافر أراض كافية تسمح ببناء وحدات سكنية يمكنها استيعاب أعداد الحاجزين.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على الاستجابة لرغبات المواطنين المتقدمين للحجز والمستوفين للشروط وذلك للاستفادة من وحدات هذا المشروع، لافتا إلى انه هناك بعض العقبات التي تواجه الوزارة بشأن توفير الأراضي المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة ولذلك تم فتح باب التحويل لتوفير وحدات سكنية للجميع.

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من جانبها أعلنت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري عن المدن والمناطق الجديدة ألتي سيتم التحويل إليها والتي من المقرر أن تأتى على النحو التالي :

بالنسبة للحاجزين في منطقتي حلوان و15 مايو بإمكانهم التحويل إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وبالنسبة للحاجزين في منطقة مرغم قبلي الكائنة بمحافظة الإسكندرية بإمكانهم التحويل إلى مدينة برج العرب.

أما بالنسبة للحاجزين في منطقتي جلبانة والرياح بمحافظة الإسماعيلية فبإمكانهم التحويل إلى بعض المناطق المتاحة والتي منها “: القنطرة شرق – فايد – القصاصين والتل الكبير”.

أما بالنسبة للحاجزين في منطقتي بهتيم وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية فبإمكانهم التحويل إلى مدينتي العبور والخانكة .

أما بالنسبة للحاجزين في منطقتى الباجور والشهداء بمحافظة المنوفية فبإمكانهم التحويل إلى بعض المناطق المتاحة والتي منها “: السادات وقويسنا واشمون ومنوف فضلا عن مدينة السادات”.

أما بالنسبة للحاجزين في مناطق شطا وعزبة البرج والزرقا وكفر سعد محافظة دمياط فبإمكانهم التحويل إلى بعض المناطق المتاحة والتي منها ” جمصة والركابية”.

على الجانب الآخر أكد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي على أنه من يرغب في التقدم لتعديل الرغبة الخاصة به والتحويل إلى المناطق الجديدة التي تم الإعلان عنها، فعليه أن يقوم بمليء صورة الاقرار الذي من المقرر أن يتم نشره بالصحف مرفقا به بطاقة الرقم القومى الخاصة به فضلا عن صورة من إيصال سداد مبلغ المقدم ومن ثم إرسالها على العنوان التالى :

بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – شارع الهرم – الجيزة)، وذلك خلال الفترة من1/8/2017 حتي 31/8/2017.

وأكد أن الحاجزون خارج الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء فقط هم من يحق لهم التحويل وتعديل الرغبات الخاصة بهم وفقا للمعايير التي تم نشرها في وقت سابق في الإعلان الثامن، وفى حالة عدم الرغبة في التحويل يتم اعتبار ذلك عدولا عن الاستمرار في عملية الحجز ومن ثم يصبح الحجز لاغيا وعليهم في هذه الحالة سحب المبالغ المسددة لحساب الوحدة.