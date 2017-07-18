رئيس الوزراء يحضر توقيع اتفاقية صرف علاوة اجتماعية 10% بالقطاع الخاص

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حضر رئيس مجلس الوزراء، المهندس”شريف إسماعيل”، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع عدد مندوبي هيئات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تضمنت بعض القواعد الخاصة بصرف علاوة اجتماعية اعتبارا من أول شهر يوليو الحالي، لعدد من العمال يصل إلى 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

حضر ايضا فعاليات اتفاقية العمل الجماعية، مندوبين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية وجمعية أصحاب المدارس الخاصة.

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كما شهد ايضا فعاليات اتفاقية العمل الجماعية، الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ومندوبى وزارات الشباب، والرياضة، والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم.

جاء إصدار قرار هذه العلاوة من منطلق الدور الهام للشركاء الاجتماعيين فى تعزيز حركة سير التنمية والتطوير الاجتماعي، واستقرار شئون الدولة الاجتماعية.

أتت اتفاقية العمل الجماعية لتأكيد معتقدات الحوار الاجتماعي والمساواة، حرصا من الحكومة على العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالبعد الاجتماعي وتاثيرة على السادة المواطنين.

صرح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، النائب “محمد وهب الله”، فى فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، عن اتفاقية العمل الجماعية، انها سوف تكون بمثابة تكليف لأصحاب الأعمال فى صرف العلاوة.

أما عن تطبيق ما تنص عليه الاتفاقية قائلًا: “إننا نثق فى كافة رجال أعمال مصر الشرفاء الذين سيلتزمون بالكامل بشأن ما تضمنته الاتفاقية”، وأضاف سيادته فقال: “حتى يستطيع العمال التعايش مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة حاليًا”.