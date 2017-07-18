مبادرة اسأل الرئيس: تعرف على كيفية طرح السؤال وتسجيل البيانات

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ورد أن الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، قد أعلنت منذ قليل فيما يخص مبادرة “اسأل الرئيس”، أنه قد تم فتح باب استقبال كافة الاستفسارات بالإضافة إلى إضافة الاقتراحات التي يرغب فيها المصريين يودون تقديمها إلى السيد عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة أسأل الرئيس المعلن عنها.

وقد ورد أنه قد جاء فى مقدمة الصفحة الرسمية والتي يطلق عليها “دلوقتى صوتك مسموع”، أنه قد تم الطلب من السادة المتابعين بأن يقوموا بطرح استفساراتهم بالإضافة إلى السماح لهم بالتعبير عن آرائهم، كما تم الطلب منهم بالمشاركة بالسؤال الذي يرغبون فيه.

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وعن طريق التعامل في تسجيل البيانات وطرح السؤال في هذه المبادرة ورد أنه فى البداية أكتب كلاً من:

“السؤال المطروح، من أى المحافظات تسجل وتضم 27 محافظة، سجل بيانات حسابك، الاسم بالكامل، رقم الهاتف، رابط الحساب الخاص بك على موقعى “فيسبوك” و”تويتر”، البريد الإلكترونى، كيفية التسجيل”.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة قد وردت في إطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على التواصل بشكل مباشر في أغلب الأوقات مع جميع أطياف المجتمع المصرى وجميع الفئات والاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات بالإضافة إلى الرد على تسائلاتهم، كما يود سيادته في تعزيز الثقة بينه وبين أفراد شعبه ورغبته القوية في مد جسور الحوار بينه وبين المواطنين بشكل كامل وأن يتمكنوا من التواصل مع القيادة السياسية.