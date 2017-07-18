رئيس الوزراء: الموافقة على مشروع ميناء شلاتين وأبو رماد بتكلفة 270 مليون جنيه

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صرح محافظ البحر الأحمر، اللواء “أحمد عبد الله”، خلال عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، اجتماع اليوم الثلاثاء، كان الهدف منه متابعة تنفيذ أعمال مجموعة من المشروعات داخل منطقة حلايب وشلاتين والرقابة على حركة سير خطة التطوير فى المنطقة.

أكد اللواء “أحمد عبد الله”، محافظ البحر الأحمر، فى مؤتمر صحفى داخل مقر مجلس الوزراء بعد انتهاء الاجتماع، أن المهندس “شريف إسماعيل”، رئيس مجلس الوزراء قد قام بالموافقة على تنفيذ مشروع ميناء وشلاتين وأبو رماد بتكلفة قدرها 270 مليون جنيه، هذا على أن يتم البدء فيها أثناء الأسبوع القادم، وأن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بها خلال سنة.

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طالب المهندس “شريف إسماعيل”، رئيس مجلس الوزراء، من خلال الاجتماع بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تشييد الوحدات السكنية داخل منطقة حلايب وشلاتين.

كما تطرق إلى ضرورة الانتهاء من الأعمال الحالية، فى المشروعات الإسكانية، كما قام رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، باستعراض المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الزراعة.

أشار المهندس “شريف إسماعيل”، على ضرورة التوسعات فى إقامة الصوب الزراعية، كما أشار إلى الرؤية المستقبلية الصائبة التي تخص قطاع الثروة الحيوانية، ومجال المجازر .

جدير بالذكر، أن محافظ البحر الأحمر، اللواء “أحمد عبد الله”، أكد على حرصه الشديد على النهوض بالمحافظة فى مختلف المجالات، وبالأخص فى القطاع الزراعى، والثروة الحيوانية، كما أوضح أهمية إنشاء الصوب الزراعية.