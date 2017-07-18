جامعة فاروس تقدم منحة دراسية كاملة للطالبة مريم فتح الباب الأولي علي الثانوية العامة

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أعلنت جامعة فاروس بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء عن تقديم الجامعة منحة شاملة التكاليف الدراسية، والإقامة للطالبة”مريم فتح الباب” الحاصلة علي المركز الأول بالثانوية العامة بقطاع شرق القاهرة،وقد أشار نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة”علاء رجب” أن المنحة المقدمة من جامعة فاروس هدفها تشجيع ودعم الطلاب المتفوقين.

وقد أكد علاء رجب نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة أن المنحة المقدمة للطالبة بسبب أن الطالب قد أثبتت أن لا شيء يمنع الإنسان عن النجاح وتحقيق حلمه وهدفه في الحياة وهي نموذج مشرف وناجح للطالب المتفوق بعد تفوقها وحصولها علي المركز الأول بأقل الإمكانيات.

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وقد أشار رجب أنه في حال موافقة مريم علي المنحة المقدمة من الجامعة سوف تتكفل جامعة فاروس بجميع تكاليف الدراسة اللازمة للطالبة بما فيها تكاليف الدراسة وتكاليف إقامتهم في الإسكندرية حتي انتهاء سنوات الدراسة.

ومن الجدير بالذكر أكد رئيس جامعة فاروس الدكتور”محمود محي الدين” أن جامعة فاروس تفتخر بتقديم هذه المنحة للطالبة المتفوقة مريم فتح الباب وأشار أنه فخر وشرف لأي جامعة في مصر أن تنتمي لها طالبة مثل الطالبة مريم فتح الباب، وقد تحدت الطالبة مريم كل الظروف الاجتماعية والظروف المادية لوالدها الذي يعمل حارس عقار ولم يمنعها شيء من الحصول علي حلمها وتحقيق هدفها في الحياة بعد حصولها علي المركز الأول في الثانوية العامة بمجموع 99%، وتعيش مريم في غرفة واحدة مع أسرتها ووالدها الذي يعمل حارس عقار ولا يملك مصدر رزق غير هذا العمل.