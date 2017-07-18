اعتذار توفيق عكاشه يدفع أبوهشيمة وخالد صلاح للتنازل عن قضية السب الموجهة ضده

Advertisements

قام المستشار “طاهر الخولي” خلال مجموعة من التصريحات الخاصة به بالإعلان عن قيام كل من “خالد صلاح” الكاتب الصحفي و رئيس مجموعة إعلام المصريين، رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” بالتنازل عن الدعوى التي قاما بتقديمها ضد توفيق عكاشة.

حيث تم رفع تلك الدعوى من قبل رجل الأعمال “أحمد أبوهشيمة” و الصحفي “خالد صلاح” وهي دعوى سب رفعت خلال الفترة الماضية أمام محكمة جنح السادس من أكتوبر.

Advertisements

الجدير بالذكر أن التنازل عن تلك الدعوى قد جاء بعد قيام توفيق عكاشة بعمل مقطع مصور قام خلاله بالإعتذار عما بدر منه من سب وقذف في حق رجل الأعمال والصحفي، الأمر الذي دفعهم إلى التنازل عن تلك الدعوى.

و خلال البيان الذي أعده الخولي، فقد أكد على أ النيابة ستقوم بالتنازل عن الدعوى الموجهة من قبل رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” و الصحفي “خالد صلاح” وذلك بعد تَنازلهما عن القضية وأن هذا سوف يتم صباح الغد أمام المحكمة.

وقد جاء هذا بعد قيام توفيق عكاشة بالاعتذار بشكل رسمي عما بدر منه تجاه الاثنان، كما أنه سيتم الإقرار بالتصالح وذلك في سبيل المحافظة على العلاقة بين الطرفين، هذا من أجل المحافظة على الروابط الاجتماعية بين الطرفين، وذلك غدا أمام المحكمة وذلك لإنهاء الأمر بشكل كلي تماما بعد الاعتذار الذي صدر من قبل توفيق عكاشة بسبب واقعة السب.