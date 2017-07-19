تحالف البنك الأهلي وبنك مصر يفوز بأكبر صفقة تمويلية لتطوير الكهرباء

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نجحت خمس بنوك مصرية بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر في إبرام أكبر صفقة تمويلية تمت بين الجهاز المصرفي المصري وقطاع الكهرباء،فتم توقيع عقدين من العقود التمويلية المشتركة طويلة المدي بإجمالي 37.4 مليار جنيه مصر، وقد تم توقيع العقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بتمويل قيمته 19.4 مليار جنيه تحت إشراف وإدارة البنك الأهلي المصري بغرض تجديد شبكات التوزيع صاحبة الجهد المتوسط والجهد المنخفض، وتركيب عدادات ذكية جديدة، وبالنسبة للعقد الثاني تم توقيع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتمويل مالي قيمته 18 مليار جنيه تحت إشراف وإدارة بنك مصر وغرضه تدعيم وتطوير شبكة نقل الكهرباء من خلال محطات محولات جديدة وإجراء توسعات في بعض المحطات القائمة وشراء المحولات والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة علي مستوى الجمهورية.

هذا وقد تم توقيع العقود في حفل كبير أقيم بمقر وزارة الكهرباء برعاية وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة وبحضور رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، ونائبه محمود منتصر، محمد الأتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي وعضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي طارق فايد، ومحمود السقا رئيس قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بالبنك العربي الأفريقي، والرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي عمرو الجنايني، وعمرو الشافعي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، ومحمد يونس رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر وأعضاء فرق العمل من القطاعات التنفيذية بالشركات والبنوك الممولة.

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وتعتبر التمويلات في هذا المشروع تصل إلى 15 سنة لمدة ثلاث أعوام تمثل فترة متاحة لقيام الشركة بسحب قيمة أصول التمويلات بحيث يتم انتهاء الفترة في بدء سداد قيمة التمويلات خلال مدة أقصاها 12 عاما وتعتبر هذه التمويلات أكبر تمويل مشترك بين البنوك في مصر وقطاع الكهرباء ويدل علي ثقة المؤسسات التمويلية في الاقتصاد المصري بسبب دخولها في مشروع مثل هذا المشروع، ويذكر أن تحالف البنوك الممولة لها المشروع البنك الأهلي المصري حصة قدرها 12.2 مليار جنيه، بنك مصر بحصة مماثلة لحصة البنك الأهلي 12.2 مليار جنيه، بنك قطر الوطني الأهلي 8 مليار جنيه ، العربي الأفريقي 3 مليار جنيه، البنك التجاري الدولي CIB 2 مليار جنيه.

والبنك الأهلي المصري وبنك مصر دور كبير في توفير معظم مبلغ التمويلات اللازمة لتمويل هذا المشروع الضخم من محطات لتوليد الكهرباء وهذه المحطات سوف تعزز قدرات قطاع الكهرباء علي جميع انحاء الجمهورية وسوف تحقق طفرة كبيرة في إنتاج الكهرباء في مصر بل وسوف يكون هناك فائض في الطاقة الكهربية في أيام الذروة، وقد شارك البنك في تحالفات مصرفية عديدة في الفترة الأخيرة مع العديد من البنوك التي ساهمت في توفير التمويلات اللازمة الخاصة بالمشروع، وقد ساهمت هذه التمويلات في تنفيذ أكثر من 20 محطة لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى تمويل وحدات توليد الكهرباء المتنقلة والتمويلات المباشرة التي منحها بنك مصر والبنك الاهلي صور منفردة لدعم خطوط الصيانة والنقل الخاصة بـ المحطات والمحولات.

ويعتبر دور البنك الأهلي وبنك مصر دور حيوي في هذه الفترة الصعبة وساعد في رفع كفاءة منظمة الكهرباء في مصر وزيادة معدل كفائتها في نقل وتوزيع الكهرباء بعد نجاح البنكين ومجموعة أخرى من البنوك في توفير مبلغ ضخم 37.4 مليار جنيه لدعم تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء علي مستوي جمهورية مصر العربية، وهذا سوف يساعد المستثمرين في الرجوع مرة أخري واستثمار أموالهم في مصر في العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تساعد في دفع عجلة التنمية في البلاد، ومن ضمن التمويلات الخاصة بالمشروع تمويل ينص علي تشغيل 10 مليون عداد ذكي وتوزيعهم علي مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الخطة الخاصة بوزارة الكهرباء تشمل الانتهاء من احلال وتجديد شبكات الكهرباء علي مستوي الجمهورية وزيادة قدرتها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من أجل تدعيم الشبكة الكهربائية وتحسين قدرتها وجهدها، والتركيز علي دعم شبكات نقل الكهرباء بصعيد مصر وتوسيع وإنشاء أكثر من 20 محطة بجهد يصل إلى 500 كيلو فولت، وإنشاء 2000 كيلو متر خطوط جهد 500 كيلو فولت، والعمل علي إنشاء أربعة محطات بجهد يصل إلى 220 كيلو فولت، وثلاثة محطات متنقلة بجهد يصل إلى 220 كيلو فولت وسوف يتم التركيز علي صعيد مصر والمناطق الريفية بسبب افتقارها لمحطات توليد الكهرباء وعدم تجديدها، ولأنها تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بصورة ملفتة للنظر فسوف يتم زيادة كفاءة الشبكات بصعيد مصر والمناطق الريفية بالعديد من المحافظات.