الحكومة تعلن عن مبادرة العلاوة الخاصة لتحقيق توازن بين ارتفاع الأسعار وأجور العمال

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أعلن “محمد سعفان” وزير القوى العاملة خلال مجموعة من التصريحات، أن المبادرة التي يقوم بها ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والتي تقوم على منح العاملين في القطاع الخاص علاوة تقوم بناء على القواعد والنظم التي تتعلق بالمالية والشئون الداخلية لكل شركة أو منظمة.

و قد قام ممثلي منظمات أصحاب الأعمال بالتوقيع على المبادرة والتي تضم جميع القواعد التي سيتم وفقا لها صرف العلاوة للعاملين، وكان هذا اليوم الثلاثاء بحضور السيد رئيس الوزراء “شريف اسماعيل”.

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الجدير بالذكر أن نسبة العلاوة سوف تصل إلى 10% ويتم احتسابها من الأجر التأميني للعَامل في حين أنها يمكن أن تتجاوز تلك النسبة فقط إذا كان النظام الداخلي للمنشأة يسمح بذلك.

و بالتالي فإن الحد الأقصى للعلاوة يصل إلى 330 جنيه في حين أن الحد الأدنى لها لا يقل عن 165 جنيه، ومن المقرر أن تمنح العلاوة للعاملين مع بداية يوليو، هذا بجانب أنه سيتم خصم ما تم صرفه في صورة علاوات من أول شهر يناير الماضي ولا تخضع العلاوة الدورية لهذا الخصم.

و جاءت تلك المبادرة خاصة بجميع العاملين التابعين للقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل هذا حيث يتم مخاطبتهم بنفس أحكام القوانين التي يعامل بها عاملي القطاع العام و أيضا قطاع الأعمال العام، و جاء هذا في ظل ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات في السوق خلال الفترة الحالية وسعي الحكومة لتحقيق المزيد من التوازن بين أجور العمال وبين الأسعار التي ارتفعت .