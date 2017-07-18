عضو اللجنة الزراعية والري يؤكد عدم مواجهة البلاد أزمة في مياه الشرب

Advertisements

أعلن عضو لجنة الزراعة والري التابع لمجلس النواب، النائب “مجدي ملك” أن الأزمة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية والتي تتعلق بمياه الشرب هي أزمة عامة يمر بها كافة السكان في العالم، وهي ناتجة عن الزيادة السكانية العائلة بالإضافة إلى الكثير من المشروعات التي تقام على المياه وبالتالي تستهلك الكثير منها.

الجدير بالذكر أن هذا الرد صدر من النائب بعد التوقعات التي صدرت من قبل وزير الموارد المائية “محمد عبد العاطي” والتي أكد خلالها أن المنطقة سوف تعاني خلال الفترة القادمة من من تراجع كبير في المياه المتاحة للبلاد مما يعرضها لفَترات جفاف طويلة.

Advertisements

كما أكمل أن الحكومة تقوم في الفترة الحالية بمجموعة من المفاوضات مع أثيوبيا وذلك لإطالة سنوات ملء خزان سد النهضة وبالتالي لا تتأثر حصة مصر من المياه بالسد، هذا وفي حالة ما إذا تعرضت مصر لازمة في مياه الشرب فإنها ستقوم باستخدام مخزونها من المياه الجوفية أو حتى تقوم بتحلية مياه البحار لاستخدامها في الشرب.

وأكد النائب خلال تصريحاته أن التنمية الزراعية هي الأولى التي ستتَأثر بمثل تلك الأزمة، والتي قد ينتج عنها فقد الكثير من الأراضي الزراعية، و عليها فإن البلاد تطمح خلال الفترة الحالية إلى الاستعداد من خلال إنشاء مجموعة من محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف المقدرة ب 5 مليارات، ويتم هذا وفقا للتوجيهات الصادرة من رئيس البلاد.

وأكد في نهاية تصريحاته على ضرورة ترشيد المياه حيث يتم إهدار نسبة 30% من مياه النيل وعليها فإنه يجب ترشيد استهلاك المياه.