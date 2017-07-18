اليابان تعلن عن زيادة حجم استثماراتها في مصر بعد تطبيق قانون الاستثمار

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أعرب “تاكهِيرو كاجاوا” سفير اليابان في القاهرة عن الاهتمام الكبير الذي تكنه الشركات المختلفة في اليابان بالسوق المصرية، و لهذا فإنه أكد أن هناك الكثير من التوقعات أن تقوم تلك الشركات بضخ المزيد من الاستثمارات و ذلك بعد تطبيق قانون الاستثمار خلال الفترة القادمة.

هذا بجانب أن السفير الياباني في القاهرة قد أضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها انتظار المستثمرين اليابانيين قيام الحكومة المصرية باستكمال المنطقة الصناعية المقامة في قناة السويس، وأضاف أيضا أن اكتوبر القادم سوف يشهد زيادة كبيرة في السياحة اليابانية في مصر وذلك بعد عودة الطيران المباشر بين البلدين.

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هذا بجانب التعاون الذي من المقرر أن يتم بين البلدين في مجال التعليم، وذلك حيث من المقرر قدوم عدد من الخبراء و المعلمين اليابانيين إلى مصر للتدريس في عدد 20 مدرسة يابانية تم انشَائها في مصر على النظام الياباني وسوف يتم افتتاحها لأول مرة خلال العام القادم وتزويدها بما تحتاجه من معدات.

كما أضاف السفير الياباني في القاهرة خلال تصريحاته، أن الهدف من انشَاء المدارس اليابانية في مصر هو نقل الخبرات التعليمية من اليابان إلى مصر وإضافة المزيد من الأنشطة المفيدة للطلاب، في حين أن المناهج التي سيتم تدريسها في تلك المدارس هي مناهج مصرية هذا وسوف تخضع تلك المدارس أيضا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في مصر.