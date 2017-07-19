هشام بدر: مصر تترأس مجلس الأمن الدولي الشهر القادم

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في صباح اليوم الأربعاء والذي يوافق اليوم التاسع عشر من شهر يوليو من العام الحالي 2017م، قد صرح السيد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، تصريحات من شأنها أن تدخل السرور والسعادة على قلب كل مصري، حيث صرح سيادته بأن بلادنا جمهورية مصر العربية سوف تترأس مجلس الأمن الدولي في الشهر القادم شهر أغسطس.

ثم استكمل السيد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن الدول الأقوى هي الدول التي تنجح في إقامة قاعدة دولية للدفاع عن مصالحها، وتسعى تلك القاعدة الدولية إلى إقناع المجتمع الدولي أجمع بتلك المصالح، وعن السياسة المصرية الخارجية.

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فقد أكد سيادته أنها نموذجًا رائعًا لهذا، وقد جاء حديث وتصريحات سيادته هذه في المائدة المستديرة حول مؤتمرات نماذج محاكاة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والتي قد بتنظيمها وزارة الخارجية في جمهورية مصر، وقد أُقيمت تلك المائدة المستديرة في النادي الدبلوماسي، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في مصر، وكذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لهيئة الأمم المتحدة.

كما أضاف السيد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن بلادنا جمهورية مصر دائمًا ما تسعى نحو الشراكة الحقيقية، والتي تقوم على قيم ومبادئ هيئة الأمم المتحدة، وتبتعد عن النزاعات، مؤكدًا أن عضوية جمهورية مصر للمرة السادسة في مجلس الأمن الدولي ما هو إلا انعكاس لدور مصر الحيوي والفعال، والذي تلعبه كي تعلو من الصوت الإفريقي، كذلك دورها في إعلاء صوت الوطن العربي، فهذه هي أولويات مصر في مجلس الأمن الدولي، كما تعمل مصر على التفاعل بين مجلس الأمن الدولي من جانب، وعلى الجانب الآخر جامعة الدول العربية.

وفي نهاية كلمته، قد صرح السيد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن الاتحاد الإفريقي قد اجتمع الشهر الماضي من العام الحالي 2017م، في مدينة أديس بابا، عاصمة دولة أثيوبيا، ليختار بالإجماع السيدة السفيرة مشيرة خطاب، كي تمثل ليس فقط جمهورية مصر بل كي تمثل كل القارة السمراء قارة إفريقيا، وتتولى سيادتها منصب مدير عام منظمة اليونسكو، وهذا في خلال الانتخابات التى سوف تجرى في شهر أكتوبر القادم 2017م.