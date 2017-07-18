“سحر نصر” تعتذر عن زيارتها لمصنع تابع لشركة “إل جي للإلكترونيات”

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اعتذرت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار عن الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها اليوم الثلاثاء إلى شركة “ال جي”، حيث كان سيرافق سحر نصر وفد من الصحفيين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيارة مصنع جديد اقامته شركة “ال جي” في مدينة العاشر من رمضان.

حيث تم افتتاح وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل في يوم السبت السابق خط إنتاج جديد غسالات ملابس تابع لمصنع مملوك لشركة “ال جي للإلكترونيات” الواقعة في مدينة العاشر من رمضان، حيث يعد خط إنتاج غسالات الملابس الجديدة بمثابة إضافة جديدة لأنشطة شركة إل جي للإلكترونيات لتميزها في سوق إنتاج الإلكترونيات المصري، وتعمل الشركة على التوسع في استثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات حيث تملك الشركة أيضا خط إنتاج شاشات التلفزيون.

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ولابد من إلقاء الضوء على شركة “إل جي للإلكترونيات” حيث أنها بدأت العمل في السوق المصرية منذ عام 1990، حيث أقامت الشركة مصنعها في مجال الاستثمارات الصناعية في مدينة الإسماعيلية، وفي عام 2014 تم نقل مصانع شركة “إل جي للإلكترونيات” على مدينة العاشر من رمضان.

وتعمل الشركة في الفترة الحالية على زيادة استثمارات الصناعية للإلكترونيات في السوق المصرية حيث تضخ حوالي ثمانين مليون دولار أمريكي وتعمل على تشغيل خط إنتاج جديد لها في مجال صناعة الإلكترونيات، كما تعمل الشركة في خطتها على زيادة تصديرها لإنتاجها الإلكتروني، وبالإضافة إلى تدعيم مجال عمالها في السوق المصرية، ويصل عدد العاملين في شركة ” إل جي للإلكترونيات” حوالي ألف وأربعمائة عامل وموظف مصري.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة حوالي ثلاثمائة ألف غسالة سنويا، وتعمل شركة “إل جي للإلكترونيات” ضمن خطتها التي تنتهجها في الفترة الحالية إلى تصدير خمسين في المائة من إنتاجها من الغسالات الإلكترونية إلى خارج مصر، والنصف الآخر من إنتاجها يتم متخصصة لتغطية احتياجات السوق المصري من الغسالات الإلكترونية، وتتبنى الشركة هذه السياسة الحالية في مجال التصدير تماشيا مع سياسة الدولة المصرية في الفترة الحالية على دعم الصناعات التي يتم تصديرها.