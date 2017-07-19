“السيد عبد الجواد” يقرر عمل الوحدات الصحية بالأقصر لمدة 3 أيام أسبوعياً

تعاني محافظة الأقصر من تدهور الخدمات الطبية إلى جانب النقص العددي في عدد الأطباء والعاملين في مجال العمل الطبي والصحي في المحافظة، وكان محافظ الأقصر محمد بدر في وقت سابق قد شدد على ضرورة الارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين المقيمين بالمحافظة في كل المؤسسات الصحية بالأقصر، مشيرا إلى سرعة الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي تتم في المستشفيات والمنشآت الطبية التي تم بناؤها في الفترة الحالية.
ومن جهة أخرى أصدر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر السيد عبد الجواد، قرار ليعمل على تغيير منظومة سير العمل التي يتم العمل به في الوحدات الصحية والمنشآت الطبية في المحافظة حيث أمر بتشغيلها لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، بسبب ما تعاني منه القطاع الصحي والطبي في محافظة الأقصر من نقص عددي في العاملين والأطباء العاملين في محافظة الأقصر.
وأكد السيد عبد الجواد على أن الوحدات الطبية بالأقصر التي تعاني من النقص الكبير في عدد الأطباء والعاملين في المجال الطبي تصل نسبة العجز في القطاع الطبي إلى أكثر من خمسين في المائة، ومعلناً عن حاجة المواطنين إلى الخدمات الطبية العلاجية في ظل حرمانه الحالي من الخدمات الطبية لعدم وجود أطباء في العديد من الوحدات الطبية، وخاصة في مناطق محافظة الأقصر المحرومة من الخدمات الطبية مثل وجود المستشفيات المركزية والعامة.
كما أشار السيد عبد الجواد إلى أنه من المقرر في الفترة الحالية تكليف كل طبيب ليقوم بإدارة أقرب وحدتين طبيتين في المسافة نفسها، حيث سيقوم بالعمل في كل وحدة مدة زمنية تصل إلى ثلاث أيام من كل أسبوع، مما سيعمل على توفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار كل أيام الأسبوع عن طريق التنقل بين الوحدتين الصحيتين بدلا من الذهاب إلى المستشفيات التي تبعد عن المواطنين في محافظة الأقصر.
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