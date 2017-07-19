“سامح شكرى” يؤكد على تمسك مصر بالمطالب التي قدمت لقطر

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صرح وزير الخارجية “سامح شكري”، بإن مصر ستظل على موقفها ومتمسكة بقائمة المطالب التي قدمتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لقطر، وأكد على المضي قدماً نحو القرارات المتخذة بحق قطر حتى ترضخ لتلك المطالب.

وقال “شكري” خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”، في القاهرة، على”تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، ومواصلة العمل بمجموعة التدابير والقرارات التي تم إقرارها ضدها، فى ظل ما يثبت لدول الرباعي استمرار قطر في انتهاج سياسة الإسهاب والتسويف، وعدم اهتمامها بالأزمات الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وآمال شعوب المنطقة في الوقوف بكل قوة والتصدى بحزم لخطر الإرهاب والتطرف”،وذلك بحسب ما جاء فى بيان للخارجية المصرية .

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وأعلن “شكري” للوزير “الكويتي” عن “إمتنان مصـر للجهود المشكورة التي يقوم بها أمير الكويت، الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، ولما يقوم به وزير الخارجية الكويتي لإيجاد حلول للأزمة الراهنة مع قطر علي خلفية سياستها السلبية في المنطقة” .

وكان قد التقى الوزير الكويتي مع الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير”علاء يوسف”، بإن السيسي أكد أن “أساسيات سياسة مصر الخارجية تأسست على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والعمل على الحفاظ على الأمن القومي العربي، وفي المقابل فإنها لن تقبل نهائياً لأحد بأن يتدخل في شؤونها ” .

وشدد “السيسي” على “حتمية التصدي بكل قوة للسياسات التي تدعم الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة أمن واستقرار الدول العربية وتهديد مستقبل شعوبها ” .