الصيادلة تحذر من تزايد المقبولين بالجامعات الخاصة وتحدد شرطًا للالتحاق بها

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خاطب مجلس نقابة صيادلة فى مصر، جميع الهيئات المسئولة وقام بتقديم خطابات بشكل رسمي يحذر من خطورة ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين بكليات الصيدلة عن الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، وعن ما يتطلبه سوق العمل من هذا القطاع.

صرح مجلس نقابة صيادلة، من خلال بيان صحفى، مساء يوم الثلاثاء، أنه قام بنشر إعلان فى إحدى الصحف اليومية يحذر فيها الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة، بأن نقابة صيادلة مصر لن تقبل قيد الطلاب الحاصلين على إجمالى مجموع فى شهادة الثانوية العامة بنسبة مئوية اقل من 5% عن الحد الأدنى لتنسيق المحدد بكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية وهذا وفقا لقرار الجمعية العمومية.

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من جانب آخر، اتخذ مجلس نقابة صيادلة مصر قرارا بإقامة إدارة متابعة مركزية حتى تتمكن من متابعة القرار الوزارى رقم 115 لعام 2017، الذى يختص بقبول مرتجعات الأدوية التى قد انتهت صلاحيتها.

كما وافق مجلس نقابة صيادلة مصر بصفة مبدئية على إقامة نادي للنقابة العامة بمحافظة الغربية، وتم تكليف لجنة بتجهيز دراسة جدوى للمشروع، واستقبال عروض الأراضي التي تصلح لإقامة إنشاء النادي عليها، والقيام باختيار الافضل.

في هذا الشأن شدد مجلس نقابة صيادلة، على أهمية الاستمرار في الدعوى المقامة من قبل النقابة العامة بمحكمة القضاء الإداري المرفوعة ضد وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بالحد من أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية وحاجة سوق العمل من هذا المجال.