“المنوفية” تنظيم قافلة طبية بيطرية ضمن بروتوكول التعاون مع جامعة السادات

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تنظم مديرية الطب البيطري التابعة لمحافظة المنوفية قافلة طبية في مجال الطب البيطري بالوحدة البيطرية بطه شبرا بمركز قويسنا، في إطار العمل ضمن بروتوكول التعاون الذي تشترك في مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية مع جامعة السادات.

وأصدر مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية الدكتور السيد عوض على نشاط قافلة الطب البيطري في بيان تم أصدره اليوم “أن نشاط قافلة الطب البيطري يأتي بناء على توجيهات وسياسات محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، حيث أعلن على ضرورة تقديم كل الخدمات التي تلزم خدمة المحيط الإقليمي، وتطبيقاً لبروتوكول التعاون القائم بين مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، وجامعة السادات وبالتحديد كلية الطب البيطري.

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وأعلن الدكتور السيد عوض إلى أن قافلة الطب البيطري تأتي في إطار تقديم خدمات المجتمع، بالإضافة إلى تقديم العلاج المجاني لكل حالات الطب البيطري، وذلك عن طريق تقديم الخدمات التالية عن طريق السونار، والتلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى الجراحة والرعاية التناسلية، ووصل العدد الإجمالي عن الحالات الحيوان المعالجة ضمن برنامج الطب البيطري حوالي مائتين وخمسة وخمسين حيوان منهم حوالي خمسة وثمانين حالة تم علاجها تخصص باطنة ومعدية، وخمس حالات جراحة، وخمسة عشر حالة ولادة، ومائة وخمسين حالة دواجن.

ومن جانب آخر قام السيد عوض، بزيارة إلى منزل المفتش البيطري بوحدة ميت عفيف فى الباجور الدكتور هاني صابر موسى ليطمئن على حالته الصحية بعد إصابته في أثناء تأديته لعمله بأحد لجان التحصين في قافلة الطب البيطري، وتأتي هذه الزيارة لتبرهن على حرص السيد عوض على صحة الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى أنها خطوة تبرهن على اهتمام السيد عوض بكل العاملين في القطاع وتقدير منه لدور الطبيب البيطري وأشار إلى أهميته في خدمة المجتمع.