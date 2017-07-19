قوات الأمن بسيناء تتمكن من القضاء على مسؤول التجنيد بجماعة “أنصار بيت المقدس” الارهابية

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قالت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على القيادي المسؤول عن تجنيد العناصر في تنظيم “أنصار بيت المقدس” والذى يعلن ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأعلنت الوزارة في بيانها: “أنه في ظل الجهود التى تبذلها الوزارة والمستمرة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والتي مثبت ضلوعها في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء، والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة.”

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وتابع البيان ” أن معلومات توصلت إليها الأجهزة الأمنية،يوم الثلاثاء، أفادت “اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد المنازل والذي مازال تحت الإنشاء بمنطقة شارع العشرين دائرة قسم ثالث العريش وكراً للاختباء فيه والعمل على تنظيم وترتيب وتنفيذ العمليات الإرهابية.”

وركزت السلطات المصرية في ظل المعلومات التي وردت إليها على استهداف هذا “الوكر” بعد الحصول على إذن نيابة أمن الدولة، وبمجرد أن اتجهت القوات ناحية الموقع اقتربت من المنزل واجهت إطلاق نار، كثيف وتم التعامل معه، مما تسبب فى”مقتل قيادي تلك المجموعة الهارب، والذي يدعى “أحمد حسن أحمد النشو” والشهير باللقب الحركي “غندر المصري”، وهو من مواليد 20/7/1985 شمال سيناء ويقيم بها، بينما استطاع شخص أخر من أفراد التنظيم الإرهابى الهرب وتعمل القوات حتى الآن على ملاحقته.”

وصرحت الوزارة بإن “النشو” يعتبر ” أحد أبرز قيادات الجماعات التكفيرية بمحافظة شمال سيناء وهو متورط في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وهو المسؤول عن الإتيان بالعناصر الجديدة والسعي لجذبها وضمها لصفوف ما يسمى بتنظيم “أنصار بيت المقدس”الإرهابي” وذلك وفقاً لبيان وزارة الداخلية.