أخبار الطقس اليوم الأربعاء 19/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن بداية من اليوم الأربعاء سوف تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء حيث يتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، ويصبح الطقس حارا على كلاً من محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ويصبح الطقس شديد الحرارة خلال اليوم على باقي الأنحاء ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف في ساعات الليل.

يتوقع الأرصاد أن تقل الرؤية الصباحية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي تشهدها بعد المناطق في الصباح الباكر على شمال البلاد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب مدن ومناطق السواحل الشمالية.

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وفيما يخص حركة الرياح المتوقعة ورد أنه سوف تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة ثم تصبح معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على كلاً من خليج السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدى على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطراب هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء كما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية على مدن ومحافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 25 36

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 29

بورسعيد 25 30

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

دمياط 24 30

بلطيم 25 30

العريش 23 34

الغردقة 28 39

شرم الشيخ 29 40

نخل 21 37

طابا 24 37

الطور 26 36

مرسى علم 27 39

رفح 22 33

كاترين 20 34

سيوة 25 35

وسط الدلتا 25 36

قنا 28 42

المنيا 23 38

الفيوم 24 38

سوهاج 28 42

أسيوط 25 40

شلاتين 29 42

رأس سدر 24 40

أبوسمبل 26 43

الأقصر 28 42

أسوان 30 43

نويبع 27 40

حلايب 30 40

الوادي الجديد 29 42

السلوم 23 28.