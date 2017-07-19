تعرف علي طريقة الحجز وسحب الملفات لـ 40 ألف وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر”

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه قد تقرر فتح باب الحجز لعدد 40 ألف وحدة سكنية من مشروع “سكن مصر”، وقد ورد أن الشقق السكنية المعلن عنها تتراوح مساحتها ما بين 100/ و115 مترا .

ورد في إعلان وزارة الإسكان أن الشقق المقدمة ذات “تشطيب كامل” كما أنها في مواقع متميزة، وأنها تتناسب مع الدخول الخاصة بالسادة المواطنين الذين لا تتناسب دخولهم مع شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلانات الماضية.

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أماكن شقق مشروع سكن مصر:

أكدت الاسكان عن الشقق الجديدة والتي تتبع مشروع”سكن مصر” توجد في العديد من المدن السكنية الجديدة والتي من ضمنها: والشروق ودمياط الجديدة وبدر والشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وقد أعلنت وزارة الإسكان والتعمير أن نظام الحجز في الشقق السكنية المعلن عنها والتي تخص مشروع “سكن مصر” سوف تكون بنظام القرعة العلنية، كما أنه قد تقرر أن يكون هناك تسهيلات في عملية السداد، وسوف يتم العمل بنظام التمويل العقاري، كما تقدم الشقق بنظام تقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات وذلك على أن يتم السداد بنظام التمويل التقليدي أو يتم التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة مباشرة ليتم سداد الوحدات بشكل مباشر وفي هذه الحالة يتم السداد بدون فوائد وذلك لمدة قد تصل على حسب التعاقد إلى 5 سنوات.

طريقة التقديم في قرعة مشروع شقق “سكن مصر”:

من المقرر أن يتم فتح باب الحجز في المشروع والحصول على كراسات الشروط الخاصة بالشقق من جميع فروع بنك التعمير والإسكان ويمكن للراغبين الحصول عليها بداية من شهر أغسطس القادم، حيث توفر الوزارة عدد 40 ألف وحدة سكنية بمواقع ممتازة بالمدن الجديدة.

اسعار شقق مشروع سكن مصر”

وعن سعر الوحدة السكنية كما ورد بإعلان الوزارة في مشروع “سكن مصر”، سوف تبدأ سعر الوحدة من 2500 إلى 4000 جنيه وذلك على المتر الواحد، حيث يتم اختلاف السعر باختلاف المدينة والمميزات المقدمة بالشقة على أن يتم تسليم الشقق خلال عام ونصف العام وذلك من بعد غلق باب الحجز بشكل نهائي أمام المواطنين.