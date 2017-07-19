وكيل وزارة الصحة: 9 مجندين تعرضوا للإصابة خلال محاولة إخماد حريق السوق التجاري في إدفو

Advertisements

قام وكيل وزارة الصحة التابع لأسوان، الدكتور “إيهاب حنفي” بالإعلان عن إصابة عدد 9 مجندين وذلك بسبب الاختناقات التي حدثت مع اشتعال الحريق الذي حدث اليوم شمال أسوان في عدد كبير من المحال التجارية في منطقة إدفو، و التي امتدت بعدها لتشمل مجموعة من الأبنية السكنية.

و خلال التصريحات التي قام بها وكيل وزارة الصحة، فقد أكد على قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين على الفور إلى المستشفى العام لتقدم لهم ما يلزمهم من إسعافات أولية، وأضاف أنهم الآن بحالة جيدة، و أن سبب الاختناق ناتج عن الأدخنة الكثيفة التي تعرضوا لها خلال مُحاولاتهم إخماد الحريق.

Advertisements

كما وقامت مديرية الصحة وقت الحريق بتوفير نحو 28 سيارة إسعاف كلها تجمعت في موقع الحريق كان من بينها عدد 11 سيارة إسعاف تبعد مسافة 2 كيلو عن موقع الحريق والباقي من سيارات الإسعاف كانت بالقرب من موقع الحريق، هذا بجانب أن وكيل الوزارة قام بنفسه بالإشراف على غرف العمليات التي يتم تجهيزها لاستقبال الحالات الخطيرة الناتجة عن الحريق.

الجدير بالذكر أن الحريق الذي اندلع صباح اليوم في مدينة إدفو خاصة في السوق التجارية في شمال أسوان كانت شديدة جدا، كما امتدت الحريق لتَشمل 4 عمارات سكنية بجانب عشرات المحال التجارية التي أصابتها، ويتم الآن تقدير الخسائر التي نتجت عن تلك الحرائق.

كما قام المحافظ بالانتقال إلى موقع الحريق لمتابعة آخر التطورات بجانب ارسال عدد 25 سيارة و طائرة هِيلكوبتر تابعة للقوات المسلحة من أجل السيطرة على الحريق.