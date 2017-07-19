وزارة التخطيط: مشروع الترقيم المكاني يشمل تطبيقات جديدة لحصر المحاصيل الزراعية والأراضي

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أعلن مستشار وزيرة التخطيط لتكنُولوجيا المعلومات المهندس “مصطفى غالي”، أن الوزارة تقوم باستكمال الجهود التي بدأتها مسبقا من خلال منظومة الترقيم المكاني، حيث تم في الأول تقسيم تلك المنظومة بنظام 100 كيلو في 100 كيلو بعدها تم تقسيمها إلى 10 كيلو في 10 كيلو و من المقرر أن يتم تقسيمها فيما بعد إلى متر في متر.

وخلال افتتاح المؤتمر الذي يدور حول مشروع التّرقيم المكاني والتطبيقات الحديثة المقرر استخدامها في هذا المشروع، فقد أكد مستشار وزيرة التخطيط لتكنولوجيا المعلومات أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للمساحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد تحول من حلم إلى الكثير من الجهود التي تم بذلها في صورة تطورات في الكثير من الجهات التي تقوم على تنفيذ هذا برنامج قائم على تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المركزية.

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هذا كما ويتم استخدام تلك المنظومة في العديد من المجالات الهامة وأهمها حصر أنواع المحاصيل الزراعية التي سيتم زراعتها وحصر مساحات الأراضي الزراعية بجانب حصر مساحات الكتل العمرانية الموجودة في كل من الريف والحضر كما أنها تشكل تعريفات لمجموعة كبيرة من أنماط العمران والتخطيط التفصيلي للعمران و كذلك متابعة الاستخدام للأسطح المائية واستخراج الموارد بها و كذلك تحقيق التنمية المكانية، كما تشمل عمليات حصر للاستخراج والتخصيص لعدد من المحاجر والمناجم ضمن أنشطتها في البلاد.