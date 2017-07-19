حريق ضخم في السوق التجاري بإدفو في أسوان

Advertisements

مع مطلع فجر اليوم الأربعاء والذي يوافق اليوم التاسع عشر من شهر يوليو من العام الجاري 2017م، اندلع حريق ضخم في عددًا من المحلات، والتي توجد في السوق التجاري في مدينة إدفو في محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء الحريق في محاولة منهم للسيطرة على هذا الحريق.

وفور اندلاع النيران، قام الأهالي بإبلاغ قوات الحماية المدنية، والتي أسرعت بإرسال أكثر من سيارة في محاولة منهم للسيطرة على هذا الحريق الضخم في السوق التجاري، ولا يمتد إلى المناطق المجاورة. وفي نفس التوقيت، قام السيد العميد أشرف عتريس، مدير وحدة الحماية المدنية بإبلاغ السيد اللواء مجدي موسى، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة أسوان. كما تم إخطار النيابة العامة من أجل بدء التحقيق في الواقعة وتحرير المحضر، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

ونظرًا لضخامة الحريق المندلع في السوق التجاري، لم تكفِ سيارات الإطفاء في محافظة أسوان للإيفاء بالغرض والسيطرة عليه، وبالتالي طلبت قوات الحماية المدنية هناك المساعدة والإمداد من قوات الحماية المدنية محافظة الأقصر لتتمكن من السيطرة على النيران المشتعلة، كما تم العون من سيارات الإطفاء الموجودة في مصنع السكر ومصنع السبائك في مدينة كوم إمبو، لتصل عدد سيارات الإطفاء نحو إثني عشر سيارة إطفاء، وعندما لم تتمكن كل هذه سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، تم الاستعانة أخيرًا بطائرة إطفاء تتبع القوات المسلحة المصرية، من المنطقة العسكرية الجنوبية.

وبالمعاينة المبدئية للمكان وآثار الحريق، قد تبين أن الحريق بدأ في عدد من المحلات التي توجد في السوق التجاري، ومنه قد امتدت النيران إلى عدد من الوحدات السكنية المجاورة، وقد نتج عن هذا الحريق الضخم عددًا من الإصابات منهم من هم في حالة خطر، بينما هناك حالتين وفاة فقط.

وفي الصباح الباكر من اليوم الأربعاء، وبعد أن تمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، قد قام كلًا من السيد اللواء مجدي موسى، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة أسوان، وأيضًا السيد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بتفقد موقع السوق التجاري، والذي يقع خلف عمر أفندي.