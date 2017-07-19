عاجل.. انفجار مدرعة فى العريش واستشهاد ضابط شرطة وإصابة مجندين

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ورد منذ قليل أنه قد سمع دوي انفجار هز مدينة العريش، حيث تبين أنه قد انفجرت عبوة ناسفة في مدرعة كانت تسير في مدينة العريش منذ قليل.

نتج عن انفجار المدرعة استشهد ضابط شرطة بالإضافة إلى إصابة مجندان آخران كانوا يستقلون المدرعة أثناء تواجده أثناء سيرها بين أرجاء المدينة وقد كانت العبوة الناسفة مزروعة على الطريق أثناء مرور المدرعة في جنوبى مدينة العريش.

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خرجت بعض التصريحات الامنية المؤكدة على أنه قد انفجرت العبوة الناسفة أثناء عبور المدرعة بالطريق وترتب على هذا الانفجار استشهاد ضابط شرطة يحمل رتبة ملازم أول ويدعي أحمد عادل ويبلغ من العمر 26 سنة وينتمي إلى محافظة المنوفية.

جدير بالذكر ان هذا الحادث قد ترتب عليه سقوط عدد من الإصابات بين صفوف المجندين بالجيش، حيث أصيب في هذا الإنفجار المجند طه فتحى، بالإضافة إلى المجند مسعد حسن وجاءت إصابتهم بجروح وشظايا.

أعلنت المصادر الأمنية أنه قد تم نقل جثمان الملازم الأول الشهيد بالإضافة إلى المجندين المصابين في هذا الحادث إلى مستشفى العريش.