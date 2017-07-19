الارصاد الجوية: تواصل انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس والعظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة مئوية

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على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بصورة كبيرة عن المعدلات الطبيعية لها، حيث سجلت 40 درجة مئوية بالقاهرة، وعانى كافة المواطنين من الأجواء الحارة، وقد بدأت درجات الحرارة تنخفض تدريجيا منذ يوم أمس الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يوليو الجاري وها هي تواصل انخفاضها مجددا على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال البيان الرسمي الذي قامت بإطلاقه اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو، أن البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال طقس غد الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح وتقل الرؤية صباحا على شمال البلاد.

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كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية هذا مع نشاط الرياح التي أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والتي تنشط على بعض المناطق وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر، الأمر الذي يؤدى إلى اضطراب الحركة الملاحية هناك، وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة هذا اليوم، فمن المقرر أن تسجل في القاهرة 35 درجة مئوية والصغرى في 25 درجة مئوية، فيما تسجل في الإسكندرية 30 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، أما في مطروح فتسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بحالة كلا من البحرين الأحمر والمتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، بالنسبة للبحر المتوسط فتكون معتدلة أما ارتفاع الأمواج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الأمواج يتزايد عن البحر المتوسط حيث يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح أغلبها شمالية غربية.

الجدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت مجددا من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الفترة القادمة، والتي ستكون أشد حرارة من السابقة.