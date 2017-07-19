الحكومة تكشف حقيقة احتواء الفاكهة الصيفية على مبيدات سامة

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على مدار الأيام القليلة الماضية تم تداول بعض الأنباء التي تفيد باحتواء أنواعا معينة من الفاكهة الصيفية وبخاصة البطيخ والخوخ على مبيدات سامة الأمر الذي تسبب في إصابة المواطنين بنزلات معوية حادة، وقد انتشرت هذه الأخبار على نطاق واسع، وكثرت التساؤلات حول مدى صحة هذه الأخبار المتداولة ولذا كشفت الحكومة اليوم عن صحتها.

حيث أصدرت معلومات مجلس الوزراء بيانا رسميا اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري والذي كشفت من خلاله عن الحقيقة، حيث أكدت أن مثل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، والهدف منها إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرة في الوقت ذاته أن الفاكهة الصيفية والتي منها البطيخ والخوخ المتواجد في الأسواق المختلفة المنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية آمنة تماما وغير ضارة على الإطلاق، نافية وجود تأثيرات سلبية لها على صحة الإنسان.

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كما أوضحت أنه يتم الحصول بصورة مستمرة ودائمة على عينات من الأسواق الرئيسية وذلك للكشف عن مدى تركيز المبيدات الموجودة بهذه المحاصيل، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتطبيق نظام المطبقين في كافة المحافظات، وهذا النظام الجديد الذي يتم الاعتماد عليه حاليا يساعد بصورة كبيرة في التخلص من كافة المشكلات الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وفى النهاية ناشدت كافة المواطنين والوسائل الإعلامية المختلفة بضرورة تحرى الدقة والموضوعية قبل نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المختصة بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل البدء في نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على سمعة مصر التصديرية ويؤدى إلى إحداث بلبلة الرأي العام.

الجدير بالذكر، أنه منذ فترة وجيزة كانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية وقف استيراد الفراولة المصرية لاحتوائها على مبيدات سامة وهذه ليست المرة الأولى.