على عبد العال: الحكومة تتابع أزمة الوراق بشكل مستمر وتسعى لحلول مرضية لجميع الأطراف

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قام رئيس مجلس النواب، الدكتور “على عبد العال” باستقبال نواب دائرتي “أوسيم والوراق” وكان هذا اليوم في مكتبه، حيث جاء هذا من أجل الإطلاع على جميع التطورات التي حدثت في المنطقة خلال الفترة الماضية وكذلك الإطلاع على ما هو جديد بخصوص جزيرة الوراق والأزمة التي شهدتها مؤخرا.

و خلال البيان الصحفي الذي قام به رئيس مجلس النواب، الدكتور “على عبد العال” بعد هذا اللقاء، فقد أكد على أن مجلس النواب دائما ما يكون حريص على متابعة كل ما هو جديد بخصوص الأحداث التي تتم، هذا بجانب أن تلك المتابعة التي يقوم بها مجلس النواب تأتي في ظل حرص المجلس على المحافظة على كامل الحقوق للمواطنين والدولة، هذا بجانب محاولة الوصول إلى كل ما هو مرضي من حلول لكافة الأطراف وذلك للقضاء على مثل تلك الأزمة التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية.

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الجدير بالذكر أن تلك الأزمة قد بدأت يوم الأحد الماضي، وذلك بعد وقوع مجموعة من الاشتباكات والتي جاءت بين كلا من المواطنين في منطقة الوراق وكذلك رجال الشرطة، وكان سبب الاشتباكات نتيجة قيام رجال الشرطة بتنفيذ قرارات الإزالة التي صدرت في حق الأهالي في تلك الجزيرة، هذا و جاءت تلك الإشتباكات لتنتهي بمقتل أحد الشباب بالإضافة إلى عدد 59 من المصابين من كلا الطرفين، الأمر الذي تسبب في إثارة المزيد من التوتر خلال الفترة الماضية.