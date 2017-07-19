شريف إسماعيل: هدف الحكومة الأول هو تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطن

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قام رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل” بعقد لقاء مع مجموعة من الوزراء وكان هذا من أجل متابعة مجموعة من الإجراءات الجارية التي تقوم على استكمال المشروعات التنموية والخدمية في جميع المجالات والقطاعات المختلفة للبلاد، وكان على رأس الوزراء الذين قاموا بحضور الاجتماع وزراء الكهرباء والإسكان والمالية والبترول والتخطيط والتموين والإصلاح والنقل والمتابعة، وقد تم عقد الاجتماع في مقر هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء.

هذا بجانب أن المهندس “شريف إسماعيل” أكد خلال التصريحات التي قام بها أن الحكومة تحرص بشكل مستمر على استكمال كافة المشروعات التي بدأتها، هذا بجانب تنفيذ المشروعات على نحو يؤكد تحقيق المعدلات المتوقعة من تلك المشروعات.

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و عليه فقد قام مجموعة من الوزراء خلال اجتماع اليوم بالحديث عن عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية من قبل وزاراتهم .

كما وأكد في نهاية التصريحات التي قام بها السعي المستمر من قبل الحكومة لتحسين وتطوير ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين في جميع المجالات المختلفة، والهدف من ذلك تحقيق الرقي والتقدم هذا طبقا للرؤية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها والتي تهدف إلى تحقيق وتطبيق العدالة الاجتماعية بجانب حرصهم الدائم على إحتلال هذا الهدف مكانة متقدمة بين الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء كذلك أن مصلحة المواطن هي الهدف الأول للحكومة والذي تسعى إلى تحقيقه من خلال كافة الإجراءات التي تقوم باتخاذها.