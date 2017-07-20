“البحر الأحمر” توقع بروتوكولات تعاون للقضاء على العشوائيات

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تم التعاون بين محافظة البحر الأحمر وبين صندوق تطوير العشوائيات عن طريق توقيع بروتوكولات التعاون بينهما ليتم إنهاء تطوير وتنمية العشوائيات التي كانت تشكل خطر بمحافظة البحر الأحمر، حيث سيتم الإعلان عن خلو محافظة البحر الأحمر تماما من مشكلة العشوائيات في العام المقبل، بناء على ما أكده نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات الدكتور أحمد درويش.

وأعلن الدكتور أحمد درويش أن محافظة البحر الأحمر بها ثمان مناطق عشوائية تعد غير آمنة، حيث تم حصرها في منطقتين بمدينة رأس غارب، وهما عشر الجبل، ومنطقة عش البلد، وتم وضع خطة لتطوير هذه المناطق عن طريق إنشاء حوالي ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ثلاث مناطق في مدينة الغردقة، وقد تم الانتهاء من بناء ما يقارب ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين وحدة سكنية يتم إنشاءها لصالح قاطني هذه المناطق، حيث سيتم تسكينهم فيها بعد الانتهاء من توصيل المرافق الخاصة بالمناطق السكنية الجديدة.

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وأشار الدكتور أحمد درويش أن بالنسبة لمدينة سفاجا سيتم في الفترة الحالية انتهاء تطوير المنطقة المسماة “زرارة سفاجا” عن طريق إنشاء مائتين وثلاثين وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مائة وسبع عشرة وحدة سكنية لتعمير وتطوير في مدينة القصير وبالتحديد في منطقة “الكلاحين”، أما بالنسبة مدينتي حلايب وشلاتين ويتم العمل حاليا على بناء حوالي ألفين وحدة سكنية ليتم تسكنيها لقاطني العشوائيات هناك.

وأعلن أحمد درويش إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليون ونصف مليار جنيه مصري لبناء حوالي 4500 وحدة سكنية لتطوير مشاكل العشوائيات بالبحر الأحمر، وأوضح أحمد درويش أن الوحدات السكنية التي يتم حاليا إقامتها في محافظة البحر الأحمر، عبارة عن بيوت منفصلة وليست عمارات سكنية جماعية، ذلك لمراعاة متطلبات الحياة الاجتماعية لأهالي محافظة البحر الأحمر مع مراعاة الطبيعة الثقافية هناك.

وصرح أحمد درويش أن تطوير العشوائيات الغير أمنة يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تنص على إنهاء أزمة العشوائيات في أسرع وقت متاح، مشيراً إلى أن الإدارة السياسية الهادفة إلى إزالة مشكلة العشوائيات الغير أمنة هو أساس التنمية التي سنعمل على تحقيقها في الفترة القادمة.