أخبار الطقس اليوم الخميس 20/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي معظم محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال طقس اليوم الخميس على أغلب أنحاء محافظات مصر طقس مائل للحرارة وخاصة على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، ثم يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب الصعيد وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف في ساعات الليل.

أكد الأرصاد الجوية على أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الرؤية فى الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية.

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أما عن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وقد أكد البيان الجوي أنه يتوقع أن تنشط حركة الرياح اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يتوقع أن تسود عليه الاعتدال بينما ترتفع حركة الموج وتصبح ما بين مترين إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر المتوقعة خلال اليوم فقد أكد الأرصاد أنها سوف تشهد اضطراب وارتفاع في حركة الموج بحيث تصل ما بين ثلاثة أمتار إلي مترين ونصف.

القاهرة 25 35

بورسعيد 26 32

دمياط 25 30

الإسكندرية 24 30

مطروح 24 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 23 35

نخل 20 35

طابا 24 36

السويس 24 36

العريش 21 32

الطور 25 34

مرسى علم 28 38

رفح 21 32

كاترين 19 33

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 29 38

سيوة 23 33

المنيا 25 36

أبوسمبل 27 40

وسط الدلتا 24 35

الفيوم 25 36

رأس سدر 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

شلاتين 29 38

حلايب 31 37

الأقصر27 41

أسوان 29 41

الوادى الجديد 26 39

قنا 27 40

نويبع 28 37

السلوم 20 29.