جمارك مطار القاهرة: ضبط 750 قطعة أفيون حاول راكب تهريبها من أمريكا

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قامت سلطات الجمارك التابعة لمطار القاهرة الدولي بضبط كمية من الأفيون المخدر في محاولة لتهريبها من أمريكا، وكان هذا برئاسة مدير الجمرك اليوم الخميس و تم إلقاء القبض على المهرب وفقا لقانون مكافحة المخدرات.

و خلال التصريحات التي قامت بها مصادر جمركية تابعة لمطار القاهرة الدولى، أكدت السلطات أن الأمر بدأ عندما اشتبه مدير حركة مشرف الصالة “صبحي ربيع” في أحد الأمريكيين من أصل مصري قادم من نيويورك على الرحلة رقم 986 وكان يحمل في يده أحد الأكياس البلاستيكية.

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و لعد لإصدار أمر من قبل مأمور الجمرك “ريمون غطاس” بتفتيش أمتعة الراكب والكيس البلاستيك، تمكنت القوات التابعة للمطار من العثور على زجاجة ويسكي محكمة الغلق قد تم شراؤها من السوق الحرة في مطار نيويورك، و كانت الكرتونة الخاصة بزُجاجة الويسكي تحتوي على 750 قطعة من الأفيون المكتوب عليها bunoxone والمخبأة في الكرتونة، حاول الراكب تهريبها من أمريكا إلى مصر خلال سفره.

و قد عرض الأمر على مدير الإدارة المركزية التّابع لجمارك القاهرة “على سامي عبد الرحمن” وذلك وفقا للقرار الصادر من مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 “إبراهيم عبد اللطيف”، و تم على أساسه إصدار مجموعة من الأوامر بتحريز المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتَحرير محضر تَهريب جمركي في حق الراكب وكذلك تمت إحالته إلى النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة في تلك القضية.